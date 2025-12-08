Ричмонд
Володин назвал недопустимыми платные услуги в электронных дневниках

Володин сообщил о жалобах российских родителей на платные услуги в электронных дневниках.

Источник: Комсомольская правда

Внедрение платных услуг в электронных дневниках недопустимо. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в личном Telegram-канале.

По словам спикера ГД, о появлении платных услуг в электронных дневниках он узнал от недовольных родителей. Те стали жаловаться, что их вынуждают приобретать подписку, если вход на портал осуществляется через приложение. Кроме того, платными, по словам родителей, оказались даже некоторые образовательные материалы.

«Подобное недопустимо. В электронных дневниках все услуги должны быть бесплатными», — написал Володин.

Немногим ранее спикер ГД сообщил о проблемах в сельских школах. Он отметил, что там не хватает порядка 30 процентов учителей. Поэтому данному вопросу планируется уделить особенное внимание.

