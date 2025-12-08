В Ангарском округе ввели режим чрезвычайной ситуации после аварии на ТЭЦ-9. Отопление временно ограничено в 1546 многоквартирных домах, где живет более 167 тысяч человек, а также в 121 социальном учреждении. Об этом сообщает мэр Сергей Петров.
— Ситуацию планируют стабилизировать к 15:00 среды, 10 декабря. На месте организована круглосуточная работа: ночью растопили пятый котел, который скоро выйдет на полную мощность, и почти завершили ремонт шестого, — добавляет Сергей Петров.
Из-за понижения температуры шесть школ — № 3, 5, 19, 20, 21 и 27- полностью перешли на дистанционное обучение, а в двух других — № 7 и 40- удаленно учатся только младшие классы. Пять детских садов, где температура упала ниже 17 градусов, временно перевели детей в другие учреждения.
Власти готовы к возможным сложностям: развернуты пункты временного размещения на шесть тысяч человек, хотя надеются обойтись без их использования. Все службы работают в усиленном режиме.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что прокуратура начала проверку из-за нештатной ситуации на ТЭЦ в Ангарске.