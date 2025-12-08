В Ангарском округе ввели режим чрезвычайной ситуации после аварии на ТЭЦ

Из-за понижения температуры шесть школ — № 3, 5, 19, 20, 21 и 27- полностью перешли на дистанционное обучение, а в двух других — № 7 и 40- удаленно учатся только младшие классы. Пять детских садов, где температура упала ниже 17 градусов, временно перевели детей в другие учреждения.