Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главную новогоднюю ель России отправят в столицу 10 декабря

Вековая ель для украшения Московского Кремля будет спилена в Рузском муниципальном округе Московской области. Дерево отправят в столицу 10 декабря. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе Управления делами президента РФ.

Вековая ель для украшения Московского Кремля будет спилена в Рузском муниципальном округе Московской области. Дерево отправят в столицу 10 декабря. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе Управления делами президента РФ.

— Ее высота — 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей — 11 метров. Ее спил, транспортировка, монтаж, праздничное оформление и последующая переработка будут проходить с применением современных технологий, обеспечивающих полную сохранность и безопасность, — говорится на сайте управления.

Украшение ели к Новому году будет закончено к 25 декабря.

Ранее эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь рассказал, что покупать живую елку необходимо только в проверенных местах, так как в противном случае можно получить административный штраф до пяти тысяч рублей за приобретение и хранение заведомо незаконно заготовленной древесины.

Многие россияне уже начали подготовку к Новому году. Люди заканчивают дела, украшают дом и готовят подарки. Главным символом зимнего праздника является елка. Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак рассказал, когда лучше заняться ее украшением.