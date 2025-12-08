Главную новогоднюю ель России отправят в столицу 10 декабря

Вековая ель для украшения Московского Кремля будет спилена в Рузском муниципальном округе Московской области. Дерево отправят в столицу 10 декабря. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе Управления делами президента РФ.
— Ее высота — 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей — 11 метров. Ее спил, транспортировка, монтаж, праздничное оформление и последующая переработка будут проходить с применением современных технологий, обеспечивающих полную сохранность и безопасность, — говорится на сайте управления.
Украшение ели к Новому году будет закончено к 25 декабря.
Ранее эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь рассказал, что покупать живую елку необходимо только в проверенных местах, так как в противном случае можно получить административный штраф до пяти тысяч рублей за приобретение и хранение заведомо незаконно заготовленной древесины.
Многие россияне уже начали подготовку к Новому году. Люди заканчивают дела, украшают дом и готовят подарки. Главным символом зимнего праздника является елка. Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак рассказал, когда лучше заняться ее украшением.