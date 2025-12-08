Ричмонд
Глава «Автодора»: Обход Набережных Челнов и Нижнекамска станет платным после модернизации

Участок автодороги в обход Набережных Челнов и Нижнекамска скоро перейдет под управление «Автодора» и станет платным после установки дополнительных элементов инфраструктуры. Об этом сообщил глава госкомпании Вячеслав Петушенко в интервью «Коммерсанту».

«Обход пяти сел в Башкирии и обход Набережных Челнов и Нижнекамска в Татарстане нам передадут в ближайшее время. Мы эти дороги дооснастим элементами обустройства, в том числе сетками для защиты от животных, краевым барьерным ограждением вдоль опор освещения и т. д., и переведем в платный режим», — пояснил он.

Что касается остальных участков от Казани до Дюртюлей, они также перейдут в управление «Автодора», но останутся бесплатными. Там появятся аварийные комиссары и дополнительное освещение, отметил Петушенко.

Он объяснил, почему плату не вводят на всей трассе М12 — закон требует наличия альтернативной бесплатной дороги, а обеспечить ее возможно не на всех участках. «У обходов Набережных Челнов и пяти сел в Башкортостане альтернатива есть, на остальных участках — нет», — добавил глава госкомпании.

Петушенко также коснулся проблемы неплательщиков. По его словам, в некоторых регионах привычка оплачивать проезд еще не сформирована. «В случае с трассой М12 это ощущается начиная с Владимирской, Нижегородской областей и далее в сторону Татарстана», — сказал он, подчеркнув, что пользователям требуется время, чтобы «не пытаться проехать бесплатно».