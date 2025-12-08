Щит «Надежда» дошёл до будущей станции «Каменка»

На сегодняшний день комплекс прошел 2065 колец из 2555 предусмотренных проектом (почти 4 километра тоннеля). Всего «Надежда» должна пройти 4600 метров. Щит весит 1600 тонн, а его диаметр — 10,56 м. Такой формат позволяет строить сразу двухпутный тоннель, что ускоряет работы: поезда в нём будут идти в одном общем пространстве, а платформы будущих станций разместятся по бокам.