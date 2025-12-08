Ричмонд
Щит «Надежда» дошёл до будущей станции «Каменка»

Всего «Надежда» должна пройти 4600 метров.

Источник: Telegram / Метрострой Северной Столицы – мы строим метро

В Петербурге продолжается строительство нового участка Невско-Василеостровской линии метро. Двухпутный комплекс «Надежда» выполняет проходку в точном соответствии с графиком и вышел к месту будущей станции «Каменка». По пути машина уже миновала «Богатырскую» и прошла под Западным скоростным диаметром, рассказал портал «Строительный Петербург».

На сегодняшний день комплекс прошел 2065 колец из 2555 предусмотренных проектом (почти 4 километра тоннеля). Всего «Надежда» должна пройти 4600 метров. Щит весит 1600 тонн, а его диаметр — 10,56 м. Такой формат позволяет строить сразу двухпутный тоннель, что ускоряет работы: поезда в нём будут идти в одном общем пространстве, а платформы будущих станций разместятся по бокам.

После завершения проходки станции «Каменка» щит направится к демонтажному котловану. Вестибюли двух новых станций появятся в Приморском районе: «Богатырская» — на пересечении Туристской и Богатырского проспекта, «Каменка» — на углу Комендантского и Шуваловского. В перспективе «Каменка» станет пересадочным узлом и соединит Невско-Василеостровскую линию с Фрунзенско-Приморской.