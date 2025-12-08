За минувшие сутки в Омской области произошло 11 пожаров

Пожар произошел в Муромцевском районе: в деревне Алексеевке горели дровяник и навес. Пожар бушевал на 64 квадратах. В Азовском районе на трассе загорелся полуприцеп грузового автомобиля. В результате данного пожара полуприцеп с товаром сгорел полностью и восстановлению не подлежит. В Омске, на улице Взлетной, горел торговый павильон. Огонь в этом месте распространился на 70 квадратов. Также, в городе, в районе улицы Лесной проезд горел погреб балкона в 9-этажном доме. На момент прибытия спасателей, подъезд был сильно задымлен. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 2 человека.