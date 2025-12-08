Возле курганского «Хогвартса» появится новогодняя елка. Фото

На территории кондитерской фабрики «Каприз» в 1-м микрорайоне Заозерного в Кургане, которую называют местным «Хогвартсом» из-за его замковой архитектуры, начали устанавливать новогоднюю ель. Работы продолжаются по сей день. Об этом сообщаются в социальных сетях.