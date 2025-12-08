Ночью силы ПВО сбили 11 украинских дронов над Ростовской областью

В ночь на вторник, 8 декабря, в небе над Ростовской областью силы противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Всего за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по всей стране. Из них 24 были сбиты над Брянской областью, 12 — над Саратовской, остальные — в других регионах.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что атака беспилотников пришлась на север региона. В районах Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском дроны пытались атаковать инфраструктурные объекты.
В Чертковском районе временно обесточенными оказались село Маньково-Калитвенское и хутора Гусев и Марьяны. Энергоснабжение в селе восстановили ночью, а в хуторах ремонтные работы начались утром.
