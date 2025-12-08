Лондон представил «Атлантический бастион» для борьбы с Россией под водой

В 2024 году в разработку и испытания противолодочных сенсоров в рамках программы было вложено £14 млн ($10,5 млн), причем соотношение частных инвестиций к государственным составило 4:1, пояснили в британском оборонном ведомстве. В конкурсе участвовали 26 компаний из Великобритании и Европы, из них 20 предприятий уже представили демонстрационные образцы технологий. Успешные проекты перейдут к стадии расширенных испытаний в ближайшие недели, а развертывание технологии на воде планируется осуществить уже в следующем году.