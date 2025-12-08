В Екатеринбурге массовые аварии из-за снегопадов

Судя по пользовательским меткам, аварии произошли на улицах Восточной, Новгородцевой, Московской, а также на Объездной дороге. Данные аварии также спровоцировали пробки, которые, судя по картам, составляют 8 баллов. Редакция URA.RU направила официальный запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Екатеринбурга для получения подтвержденной информации об обстоятельствах и количестве аварий. Комментарий правоохранительных органов будет опубликован по мере поступления.