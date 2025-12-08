Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хомай, Рахат, Хедея: в Башкирии назвали самые редкие имена среди новорожденных

В Башкирии в 2025 году чаще всего мальчиков звали Амир, а девочек — Ева.

Источник: Комсомольская правда

Реестр ЗАГС назвал топ самых популярных и редких имен среди новорожденных в Башкирии. Так, среди девочек встречаются такие необычные варианты, как Хедея, Севилия, Илиза, Хомай и Туба. У мальчиков в список редчайших вошли имена Рахимьян, Азамджон, Рахат, Шахром и Гумер.

Что касается имен, которые давали детям чаще всего, то среди мальчиков абсолютным лидером стал Амир, так назвали 480 новорожденных малышей. За ним следуют Тимур и Эмир (по 356), Мирон и Михаил (по 299).

У девочек самое популярное имя — Ева (374). Также часто родители выбирали имена Амелия (362), Амина (360), Эмилия и София (по 360).

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.