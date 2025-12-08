Хомай, Рахат, Хедея: в Башкирии назвали самые редкие имена среди новорожденных

Реестр ЗАГС назвал топ самых популярных и редких имен среди новорожденных в Башкирии. Так, среди девочек встречаются такие необычные варианты, как Хедея, Севилия, Илиза, Хомай и Туба. У мальчиков в список редчайших вошли имена Рахимьян, Азамджон, Рахат, Шахром и Гумер.
Что касается имен, которые давали детям чаще всего, то среди мальчиков абсолютным лидером стал Амир, так назвали 480 новорожденных малышей. За ним следуют Тимур и Эмир (по 356), Мирон и Михаил (по 299).
У девочек самое популярное имя — Ева (374). Также часто родители выбирали имена Амелия (362), Амина (360), Эмилия и София (по 360).
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.