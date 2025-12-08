Ричмонд
Движение по трассе Уфа — Белорецк в Башкирии возобновлено

Ограничения на участке дороги Уфа — Инзер — Белорецк сняты.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 8 декабря, было снято временное ограничение на проезд для легковых автомобилей по участку автодороги Уфа — Инзер — Белорецк. Движение открылось с 10:30 утра. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.

Напомним, ограничение, введенное ранее из-за сложных погодных условий, действовало на отрезке с 67-го по 204-й километр трассы, который проходит по территории Архангельского и Белорецкого районов Башкирии.

