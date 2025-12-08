Задержан курьер мошенников, похитивших у жителей ЛНР 9,5 млн рублей

В полицию обратилась 44-летняя жительница луганского города Свердловск. Она рассказала, что мошенники выманили у нее 4,8 млн рублей. Сначала аферисты под видом полицейских позвонили её мужу и сообщили, что с его счета якобы пытаются похитиь 600 тыс. рублей в пользу террористической организации. Обеспокоенная супруга мужчины взяла инициативу в свои руки и все дальнейшие переговоры вела самостоятельно. В итоге она лишилась 4,8 млн рублей.