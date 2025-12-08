Задержан курьер мошенников, похитивших у жителей ЛНР 9,5 млн рублей

В ЛНР сотрудники правоохранительных органов задержали курьера мошенников, которые похитили у жителей республики 9,5 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».
В полицию обратилась 44-летняя жительница луганского города Свердловск. Она рассказала, что мошенники выманили у нее 4,8 млн рублей. Сначала аферисты под видом полицейских позвонили её мужу и сообщили, что с его счета якобы пытаются похитиь 600 тыс. рублей в пользу террористической организации. Обеспокоенная супруга мужчины взяла инициативу в свои руки и все дальнейшие переговоры вела самостоятельно. В итоге она лишилась 4,8 млн рублей.
На этом злоумышленники не остановились и попытались похитить у нее еще деньги. Однако женщина уже была проинструктирована настоящими полицейскими. Это позволило задержать курьера мошенников. Им оказался 35-летний житель Луганска.
В ходе разбирательств выяснилась, что мужчина причастен к хищению ещё 4,7 млн рублей. Жертвами аферистов были жители Луганска, Алчевска и Первомайска. Общий ущерб превысил 9,5 млн рублей.
Задержанный утверждает, что сам стал жертвой обмана. По словам курьера, он думал, что так помогает защищать сбережения людей. Фигурант взят под стражу.
Напомним, в ноябре в России задержали 69 курьеров мошенников. Удалось предотвратить хищения 222 млн рублей.