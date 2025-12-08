Володин призвал сделать электронные школьные дневники полностью бесплатными

На основной странице обычно отображаются предметы, информация о домашних заданиях, время их выполнения, оценки и комментарии учителя. В меню можно посмотреть расписание или другие данные на прошлые или будущие периоды, выбрав нужную дату. Родитель или ученик могут также увидеть информацию о динамике успеваемости по неделям и в графиках.