Володин призвал сделать электронные школьные дневники полностью бесплатными

Володин: в электронных школьных дневниках все услуги должны быть бесплатными.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В электронных школьных дневниках все услуги должны быть бесплатными, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max.

Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>

Он рассказал о жалобах со стороны родителей на то, что они вынуждены покупать подписку, если вход в электронный дневник происходит не через браузер, а приложение, которое, по его словам, удобнее веб-версии.

Председатель Госдумы добавил, что некоторые учебные материалы доступны только за отдельную плату.

«Подобное недопустимо. В электронных дневниках все услуги должны быть бесплатными», — написал он.

Электронный дневник пришел на смену традиционному бумажному.

На основной странице обычно отображаются предметы, информация о домашних заданиях, время их выполнения, оценки и комментарии учителя. В меню можно посмотреть расписание или другие данные на прошлые или будущие периоды, выбрав нужную дату. Родитель или ученик могут также увидеть информацию о динамике успеваемости по неделям и в графиках.

