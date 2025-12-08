Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане оправдали троих судей после ошибок в приговоре

На заседании Судебного жюри при Высшем судебном совете рассмотрели семь дисциплинарных дел в отношении судей. По итогам проверки трое служителей Фемиды были оправданы — в их действиях не нашли состава дисциплинарного проступка.

Источник: Курсив

Четверых судей, напротив, признали нарушившими законность при рассмотрении дел. Двое из них получили замечание, еще двое — выговор.

Рассмотрение еще одного дисциплинарного дела было отложено. В совете отметили, что решения Судебного жюри пока не вступили в законную силу, так как судьи вправе их обжаловать.

Процедуры дисциплинарных разбирательств, по словам представителей совета, стали более прозрачными и защищают добросовестных судей от давления со стороны руководства судов.

«Такая система позволяет одновременно поддерживать законность и профессиональную этику, а также укреплять независимость судей», — подчеркнули в Высшем судебном совете.

Ранее «Курсив» писал, что вице-спикер сената и бывший председатель Верховного суда Жакип Асанов считает, что в Казахстане необходимо развивать систему центров примирения, чтобы снизить нагрузку на суды. По его словам, именно чрезмерная загруженность привела к массовому увольнению судей-женщин.