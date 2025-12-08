В Казахстане оправдали троих судей после ошибок в приговоре

Четверых судей, напротив, признали нарушившими законность при рассмотрении дел. Двое из них получили замечание, еще двое — выговор.
Рассмотрение еще одного дисциплинарного дела было отложено. В совете отметили, что решения Судебного жюри пока не вступили в законную силу, так как судьи вправе их обжаловать.
Процедуры дисциплинарных разбирательств, по словам представителей совета, стали более прозрачными и защищают добросовестных судей от давления со стороны руководства судов.
«Такая система позволяет одновременно поддерживать законность и профессиональную этику, а также укреплять независимость судей», — подчеркнули в Высшем судебном совете.
Ранее «Курсив» писал, что вице-спикер сената и бывший председатель Верховного суда Жакип Асанов считает, что в Казахстане необходимо развивать систему центров примирения, чтобы снизить нагрузку на суды. По его словам, именно чрезмерная загруженность привела к массовому увольнению судей-женщин.