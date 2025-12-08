Обманутая «человеком-пауком» Долина обвинила Лурье в отсутствии осмотрительности

В документе отмечается, что, по мнению Долиной, Лурье как предприниматель, работающий в сфере недвижимости, должна была тщательно проверить условия сделки. Артистка указывает, что покупательница проигнорировала ряд обстоятельств, которые, как подчёркивается в иске, могли свидетельствовать о неверном отражении её истинного намерения при продаже квартиры. Суд подробно зафиксировал доводы певицы о том, что ответчица должна была проявить повышенную осторожность, учитывая профессиональный профиль своей деятельности.