Ужин при свечах не по любви, а по расписанию: публикуем список улиц Кишинева, где отключат свет

У некоторых потребителей на Ботанике и Рышкановке сегодня не будет электричества.
Публикуем список адресов.
Ботаника:
Дачия, 18, 18/1, 20, 22, 22J, 22/2, 22/3, 22/4, Траян, 999 — с 09:00 до 13:00.
Арон Пумнул, 24, 118−126, 131A, 133/1, 153A, 181, пер. Арон Пумнул, 114−116, 120−134, 138−144, 150/1, 131−137, 141/145, 183V, Кришана, 29V, 108, 110, 112, Дачия, 24, 24/1, 24/2, Марамуреш, 109, Траян, ⅓, 2, 2/1, 2/2, 4 — с 13:00 до 16:30.
Рышкановка:
Московский проспект, 22, 26, 28, 28/1, 28/2, 9001, Студенческая, 5, 9, 999, 9999 — с 09:20 до 16:00.