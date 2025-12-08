Более 40 километров уличного освещения восстановили за год в Симферополе

«У нас работа разбита на несколько этапов. Один этап — это содержание действующих сетей электроосвещения. Она производится ежедневно по заявкам граждан, и по собственным выездам и фиксации неисправных элементов оборудования. А вторым этапом, очень важным, является восстановление ранее утраченных сетей на тех улицах, где освещения не было десятками лет», — разъяснил специалист.
По словам руководителя «Горсвета», на текущий год администрацией было определено восстановить 100 линейных объектов уличной сети.
На сегодняшний день этот план мы перевыполняем, то есть готово порядка 120 объектов — это и участки уличной дорожной сети, проезды, дворовые пространства. Восстановлено 40 километров уличной дорожной сети, и по дворовым пространствам порядка 4 километров.
В текущем году «Горсвет» восстановил освещение в районах Ак-Мечеть, Фонтаны и Старом городе, в районе улицы Ракетной, микрорайонах Белое-3, Белое-5 и Марьино. Порядка семи улиц без освещения оставались в микрорайоне Луговое. До конца текущего года работы будут завершены и район будет освещен, заверил Владимир Артемоненко.
«Мы планируем поработать также на улице Межевой, в районе улицы Бела Куна. Там тоже люди достаточно долгое время обращались, и есть участок, где в принципе нет освещения», — рассказал собеспедник.
В канун же Нового года предприятие «Горсвет» будет оказывать содействие администрации города Симферополя в вопросе праздничного украшения крымской столицы.
В Крыму до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с генеральным директором предприятия «Крымэнерго» Максимом Шклярским.
Уже есть планы на 2026 год. За счет пересмотра ряда мероприятий инвестиционной программы запланирована замена порядка 250 трансформаторных подстанций в первую очередь в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжение.