Более 40 километров уличного освещения восстановили за год в Симферополе

«У нас работа разбита на несколько этапов. Один этап — это содержание действующих сетей электроосвещения. Она производится ежедневно по заявкам граждан, и по собственным выездам и фиксации неисправных элементов оборудования. А вторым этапом, очень важным, является восстановление ранее утраченных сетей на тех улицах, где освещения не было десятками лет», — разъяснил специалист.