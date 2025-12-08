В России хотят удвоить лимит сверхурочной работы

«Цель — найти сбалансированный подход, который, с одной стороны, даст бизнесу инструмент для гибкого реагирования на производственные потребности, а с другой — позволит людям зарабатывать больше денег, обеспечит им дополнительные возможности и гарантии», — сказал близкий к работе над законопроектом чиновник в беседе с РИА Новости.