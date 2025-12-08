Ричмонд
В России хотят удвоить лимит сверхурочной работы

Минэкономразвития предложит удвоить лимит сверхурочной работы для россиян.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили удвоить лимит допустимого количества сверхурочной работы. С соответствующей инициативой выступило Минэкономразвития совместно с Минтрудом, подготовив поправки в Трудовой кодекс РФ.

Инициатива направлена на повышение гибкости трудовых отношений, а также уменьшение дефицита кадров. Последний сохраняется, несмотря на низкую безработицу и индексацию зарплат.

Так, предполагается, что благодаря увеличению лимитов сверхурочного труда ряд россиян сможет зарабатывать больше. Кроме того, поправки предусматривают, что малый и средний бизнес сможет нанимать больше работников на срочных договорах. При этом сам работодатель также будет защищен от ряда злоупотреблений.

«Цель — найти сбалансированный подход, который, с одной стороны, даст бизнесу инструмент для гибкого реагирования на производственные потребности, а с другой — позволит людям зарабатывать больше денег, обеспечит им дополнительные возможности и гарантии», — сказал близкий к работе над законопроектом чиновник в беседе с РИА Новости.

Он также добавил, что поправки являются частью структурных изменений в экономике РФ. Те были одобрены Правительством страны еще в ноябре 2025 года.

Тем временем в Госдуме задумались об официальном введении 13-й зарплаты для ряда профессий. Так, дополнительные средства предлагается выделять педагогам и медикам. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он также добавил, что для получения выплаты, согласно задумке, нужно будет добросовестно работать и не иметь дисциплинарных взысканий.