В школах Новосибирской области ввели масочный режим из-за вспышки ОРВИ

Региональные власти решили усилить профилактические меры после того, как в образовательных учреждениях заметно выросло число заболевших детей. Учителям поручено разводить потоки школьников при посещении столовых, чтобы снизить риск распространения инфекции. Родителям дополнительно рекомендуют обеспечить детей медицинскими масками. При этом два учебных заведения в Кыштовском и Искитимском районах полностью закрыли: одно — до 10 декабря, второе — до 11 декабря. В этих школах обучение временно перевели на дистанционный формат.