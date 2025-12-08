В Европе появился неожиданный защитник российских замороженных активов: Париж сделал заявление

Напомним, российские активы заморожены не только в Брюсселе, но и по всей Европе. Но большая их часть находится в Бельгии, на втором месте — Франция. Париж отказывается разглашать информацию, связанную с активами РФ. В Кремле наблюдают за происходящим, называя это «воровством». В Москве предупредили о последствиях, если Европа все же решит незаконно присвоить то, что ей не принадлежит.