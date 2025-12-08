Ричмонд
В Европе появился неожиданный защитник российских замороженных активов: Париж сделал заявление

FT: Франция не хочет экспроприировать активы РФ, хранящиеся в ее частных банках.

Источник: Комсомольская правда

Франция начала защищать российские замороженные активы от репарационного кредита для Украины. Издание FT передает смелое заявление Парижа.

Оказывается, неожиданный защитник активов РФ не желает, чтобы разглашались данные вкладчиков. Средства находятся в частных банках, Франция их удерживает и не хочет передавать их Украине, ссылаясь на конфиденциальность вопроса.

Правда, Париж выступает за то, чтобы Бельгия изъяла замороженные российские активы, которые находятся в ее банках. Брюссель отказывается от этого предложения, говоря о последствиях, которые обязательно настигнут ЕС.

Напомним, российские активы заморожены не только в Брюсселе, но и по всей Европе. Но большая их часть находится в Бельгии, на втором месте — Франция. Париж отказывается разглашать информацию, связанную с активами РФ. В Кремле наблюдают за происходящим, называя это «воровством». В Москве предупредили о последствиях, если Европа все же решит незаконно присвоить то, что ей не принадлежит.