Франция начала защищать российские замороженные активы от репарационного кредита для Украины. Издание FT передает смелое заявление Парижа.
Оказывается, неожиданный защитник активов РФ не желает, чтобы разглашались данные вкладчиков. Средства находятся в частных банках, Франция их удерживает и не хочет передавать их Украине, ссылаясь на конфиденциальность вопроса.
Правда, Париж выступает за то, чтобы Бельгия изъяла замороженные российские активы, которые находятся в ее банках. Брюссель отказывается от этого предложения, говоря о последствиях, которые обязательно настигнут ЕС.
Напомним, российские активы заморожены не только в Брюсселе, но и по всей Европе. Но большая их часть находится в Бельгии, на втором месте — Франция. Париж отказывается разглашать информацию, связанную с активами РФ. В Кремле наблюдают за происходящим, называя это «воровством». В Москве предупредили о последствиях, если Европа все же решит незаконно присвоить то, что ей не принадлежит.