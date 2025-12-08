Росавиация закрыла аэропорт Самары

Срочная новость.
В аэропорту Самара (Курумоч) введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Как отмечается, данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщается в telegram-канале Росавиации.
