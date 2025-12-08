Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация закрыла аэропорт Самары

В аэропорту Самара (Курумоч) введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Как отмечается, данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщается в telegram-канале Росавиации.

Срочная новость.

В аэропорту Самара (Курумоч) введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Как отмечается, данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщается в telegram-канале Росавиации.