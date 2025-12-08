Ричмонд
Мужчина 20 минут ходил по улице с лезвием от мясницкого ножа в голове: его удалось спасти

В США мужчина 20 минут бродил по улице с ножом в голове и чудом выжил.

Источник: Комсомольская правда

В американском штате Айова 24-летний мужчина 20 минут ходил по улице с ножом в голове после ссоры с родственником. Позже врачам чудом удалось спасти ему жизнь. Об этом сообщает Daily Mail.

Молодой человек получал страшные удары после пьяной ссоры с двоюродным братом. Тот схватил большой мясной нож и ударил жертву в левую ключицу, а затем воткнул нож в голову так сильно, что рукоять сломалась, а лезвие осталось в черепе.

Каким-то образом раненый смог выбраться на улицу, бродил по городу 20 минут, а потом рухнул на землю. Парамедики срочно доставили его в больницу Сиу-Сити, а позже на вертолёте его перевезли в Омаху. Там хирурги провели шестичасовую операцию по удалению лезвия. После длительного лечения мужчину выписали из больницы.

