В Тюмени за выходные в больницы доставили 568 человек

В Тюмени за выходные врачи и фельдшеры скорой помогли 1 222 жителям. В больницы доставили 568 человек, еще более тысячи обращений передали в поликлиники. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
«С 6 по 7 декабря врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 222 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 630 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 568 пациентов», — говорится в сообщении.
В поликлиники в основном направляли пациентов с повышенным давлением, температурой, болями в пояснице и другими жалобами. Сотрудники оперативного отдела проконсультировали по телефону 85 человек.
