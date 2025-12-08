В России предложили ограничить время нахождения мигрантов в стране

Парламентарий считает, что иностранные специалисты должны находиться в России строго в рамках срока действия их трудового договора. По его словам, приток мигрантов «происходит стихийно», а «потребности региональных экономик в иностранных работниках не учитываются», что приводит к избытку рабочей силы в одних субъектах и ее нехватке в других.