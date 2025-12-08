Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили ограничить время нахождения мигрантов в стране

Миронов предложил сделать систему организованного набора иностранных граждан.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили ограничить сроки пребывания трудовых мигрантов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, сообщает «Известия».

Парламентарий считает, что иностранные специалисты должны находиться в России строго в рамках срока действия их трудового договора. По его словам, приток мигрантов «происходит стихийно», а «потребности региональных экономик в иностранных работниках не учитываются», что приводит к избытку рабочей силы в одних субъектах и ее нехватке в других.

Миронов предложил сделать систему организованного набора иностранных граждан для работы на конкретных предприятиях. Переход мигранта к другому работодателю, как считает депутат, должен быть запрещен, а нарушителей предлагается депортировать.

Кроме того, работодателей обяжут обеспечивать выезд работника по окончании его контракта, в том числе в случае административного выдворения. Речь идет о внесении средств на специальный депозит или предоставлении банковской гарантии для финансирования возможного выезда мигранта.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал пускать иностранцев в РФ только с медсправкой и полисом.