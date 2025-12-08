В России предложили ограничить время нахождения мигрантов в стране

В России предложили ограничить сроки пребывания трудовых мигрантов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, сообщает «Известия».
Парламентарий считает, что иностранные специалисты должны находиться в России строго в рамках срока действия их трудового договора. По его словам, приток мигрантов «происходит стихийно», а «потребности региональных экономик в иностранных работниках не учитываются», что приводит к избытку рабочей силы в одних субъектах и ее нехватке в других.
Миронов предложил сделать систему организованного набора иностранных граждан для работы на конкретных предприятиях. Переход мигранта к другому работодателю, как считает депутат, должен быть запрещен, а нарушителей предлагается депортировать.
Кроме того, работодателей обяжут обеспечивать выезд работника по окончании его контракта, в том числе в случае административного выдворения. Речь идет о внесении средств на специальный депозит или предоставлении банковской гарантии для финансирования возможного выезда мигранта.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал пускать иностранцев в РФ только с медсправкой и полисом.