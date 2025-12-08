Стало известно, что Евгений Стеблов не понял мотивов отъезда Пугачёвой из России

Народный артист России Евгений Стеблов заявил, что не видит понятных причин, по которым певица Алла Пугачёва покинула страну после начала специальной военной операции. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru.
По словам актёра, Пугачёва могла свободно жить и работать в России, и никаких препятствий ей не создавалось. Он подчеркнул, что никогда не понимал, почему вокруг её творчества сформировали культ, называя её «профессиональной, но обычной» эстрадной певицей.
Стеблов отметил, что не поддерживает инициативы лишить Пугачёву звания народной артистки СССР. По его мнению, подобные меры излишни, поскольку она «сама себя лишила главного — Родины».
Артист напомнил, что он одним из первых представителей культурной сферы подписал письмо в поддержку действий российских властей в феврале 2022 года.
8 декабря Евгению Стеблову исполнилось 80 лет. Его путь в театре и кино отмечен яркими ролями, а о нём недавно сняли фильм «Стеснительный хулиган».
Читайте также: Спасатель неожиданно назвал две вероятные версии гибели семьи Усольцевых.