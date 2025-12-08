Стало известно, что Евгений Стеблов не понял мотивов отъезда Пугачёвой из России

По словам актёра, Пугачёва могла свободно жить и работать в России, и никаких препятствий ей не создавалось. Он подчеркнул, что никогда не понимал, почему вокруг её творчества сформировали культ, называя её «профессиональной, но обычной» эстрадной певицей.