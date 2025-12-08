Годовая премия в Волгоградской области: кто ее получит в декабре

В Трудовом кодексе нет понятия 13-й зарплаты, так как речь идет о годовой премии, которая относится к стимулирующим выплатам и не входит в обязательный заработок. Такая премия выплачивается только тем сотрудникам, для которых она закреплена законом или внутренними документами компании при соблюдении всех требований.