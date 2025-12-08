Годовая премия в Волгоградской области: кто ее получит в декабре

В Волгоградской области в декабре 2025 года онлайн-площадка hh.ru пояснила, что называют 13-й зарплатой и кто может получить такую выплату в конце года.
В Трудовом кодексе нет понятия 13-й зарплаты, так как речь идет о годовой премии, которая относится к стимулирующим выплатам и не входит в обязательный заработок. Такая премия выплачивается только тем сотрудникам, для которых она закреплена законом или внутренними документами компании при соблюдении всех требований.
В первую очередь ее получают работники, если это указано в коллективном договоре, правилах премирования или трудовом договоре. Для некоторых категорий госслужащих и муниципальных служащих такие выплаты могут устанавливаться нормативными актами, включая постановления правительства, указы президента или региональные законы.
В отдельных регионах и муниципалитетах годовые премии предусмотрены для сотрудников образования, здравоохранения и культуры через отраслевые соглашения или документы субъектов.
Премия также полагается тем, кто выполнил нужные показатели, если критерии вроде плана, дисциплины и качества работы закреплены в положении о премировании.
