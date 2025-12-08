В предпраздничные и праздничные дни в Омске перекроют центральную улицу

Как сообщили в департаменте общественной безопасности мэрии Омска, в предпраздничные и праздничные дни будет перекрыта на несколько часов улица Партизанская. Автомобилистам предлагается маршрут объезда по улицам Спартаковской и Достоевского.
«28 декабря 2025 года с 9:00 до 17:00, а также с 14:00 31 декабря 2025 года до 04:00 1 января 2026 года, для движения будут закрыты улица Партизанская, на участке от улицы Спартаковской до музея-исторического парка “Омская крепость” (улица Партизанская, дом 5а)», — говорится в сообщении пресс-центр администрации Омска.
Автомобилистам предлагается маршрут объезда по улицам Спартаковской и Достоевского. Кроме того, в местах проведения новогодних и рождественских праздников, рядом с территорией исторического парка «Омская крепость», будет запрещена парковка автотранспорта. Участникам дорожного движения необходимо строго руководствоваться требованиями временно установленных дорожных знаков и соблюдать меры личной безопасности, отметили в ведомстве.