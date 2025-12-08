Ричмонд
Телебашня в Самаре 8 декабря окрасится в цвета триколора и белорусского флага

В Самаре на телебашне включат особую подсветку в честь годовщины создания Союзного государства.

Источник: Комсомольская правда

На самарской телебашне 8 декабря включат особую подсветку 8 декабря. В этот день отмечается годовщина подписания Договора о создании Союзного государства России и Беларуси. В честь этого телебашня в Самаре окрасится цветами флагов двух стран.

«На медиа-экране появится надпись “Союзное государство — Россия — Беларусь!”, — анонсировала пресс-служба правительства Самарской области.

Подсветку включат с наступлением сумерек. Она будет работать до 00.00.

В акции также буду участвовать высотные объекты РТС из других городов России, от Благовещенска до Санкт-Петербурга, от Нальчика до Мурманска.

