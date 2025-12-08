Ричмонд
В Волгоградской области временно отменят два пригородных поезда

Расписание изменится 8, 9 и 13 декабря из-за капитального ремонта железнодорожных путей.

По данным АО «Волгоградтранспригород», в понедельник, 8 декабря, отменен поезд № 6813 сообщением Волгоград-1 — Петров Вал, отправлением со станции Волгоград-1 в 16.30 и прибытием на станцию Петров Вал в 19.54.

9 декабря отменяется поезд № 6814 сообщением Петров Вал — Волгоград-1, отправлением со станции Петров Вал в 05.53 и прибытием на станцию Волгоград-1 в 09.18.

13 декабря изменится график движения двух пригородных маршрутов. Поезд № 6814 сообщением Петров Вал — Волгоград-1, отправляющийся со станции Петров Вал в 05.18 (-35 мин) и прибывающий на станцию Волгоград-1 в 08.46 (-32 мин). Поезд № 6809 сообщением Волгоград-1 — Петров Вал, отправлением со станции Волгоград-1 в 07.25 (+1 мин) и прибытием на станцию Петров Вал в 10.49 (+1 мин).