Депутат Якубовский рассказал о новых правилах выдачи семейной ипотеки с 2026 года

При этом возможность привлекать созаёмщиков сохраняется — но лишь в случаях, когда доходов самих супругов недостаточно для одобрения кредита. Депутат подчеркнул, что это важно для семей, нуждающихся в поддержке, но не соответствующих банковским требованиям без помощи родителей или других близких. По словам Якубовского, изменения касаются не доступности программы, а её фильтров — чтобы льгота попадала именно тем семьям, которые покупают жильё для проживания с детьми, а не используют программу для перепродаж и спекуляций.