МВД: мошенники могут оформить кредит, взломав аккаунт на «Госуслугах»

Злоумышленники, получившие доступ к аккаунту на «Госуслугах», могут оформить кредит или микрозайм, зарегистрировать новую сим-карту для своих целей, а также продать конфиденциальные данные, включая адрес, СНИЛС, паспортные данные и номера банковских счетов. Эти действия могут быть частью более сложных мошеннических схем. Об этом сообщили в МВД России.
«Мошенники часто пытаются запугать людей, сообщая о взломе их аккаунтов. Однако в большинстве случаев это лишь уловка. Если же злоумышленники действительно получили доступ к вашему профилю, они могут подать заявку на кредит, войти в онлайн-банк через “Госуслуги” или заказать справку 2-НДФЛ, чтобы получить одобрение кредита», — пояснили в ведомстве.
Кроме того, мошенники могут использовать украденные данные для продажи на черном рынке. Это может включать адреса, номера СНИЛС, паспортные данные, а также информацию о банковских счетах. Также они могут использовать эти данные в других мошеннических действиях.
В МВД также отметили, что взлом аккаунта на «Госуслугах» может дать мошенникам возможность получить налоговый вычет за счет владельца страницы. Для этого они могут войти в личный кабинет на сайте ФНС, оформить налоговый вычет и указать чужой банковский счет для получения выплаты.
«Никогда не сообщайте коды из СМС или приложений, даже если вам говорят, что ваш аккаунт взломан или что нужно срочно его защитить. Не подтверждайте никакие действия под давлением и не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений. Не разглашайте свои персональные данные по телефону», — подчеркнули в МВД.
Ранее сообщалось, что перед Новым годом злоумышленники активизируют фишинговые атаки, используя тему премий и бонусов.