МВД: мошенники могут оформить кредит, взломав аккаунт на «Госуслугах»

«Никогда не сообщайте коды из СМС или приложений, даже если вам говорят, что ваш аккаунт взломан или что нужно срочно его защитить. Не подтверждайте никакие действия под давлением и не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений. Не разглашайте свои персональные данные по телефону», — подчеркнули в МВД.