В Токио опасаются гибели 18 тысяч человек: вот что случилось

По расчетам правительства, при худшем сценарии удара стихии погибнут до 18 тысяч человек, будут разрушены около 400 тысяч зданий, 4,8 миллиона человек не смогут вернуться в свои дома. Число «сопутствующих смертей» составит от 16 до 41 тысячи.