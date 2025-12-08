Ричмонд
В Токио опасаются гибели 18 тысяч человек: вот что случилось

Власти Японии спрогнозировали гибель 18 тысяч человек при землетрясении.

Источник: Комсомольская правда

Власти Токио опасаются гибели 18 тысяч человек, если случится землетрясение. Также возможен ущерб в 83 трлн иен. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на правительственный доклад.

Оценка основана на сценарии землетрясения магнитудой 7,3 в столичном регионе. Эксперты считают вероятность такого события в районе Токио в ближайшие 30 лет около 70%.

По расчетам правительства, при худшем сценарии удара стихии погибнут до 18 тысяч человек, будут разрушены около 400 тысяч зданий, 4,8 миллиона человек не смогут вернуться в свои дома. Число «сопутствующих смертей» составит от 16 до 41 тысячи.

В Японии отмечают улучшение прогноза по сравнению с 2013 годом. Тогда при наихудшем сценарии в Токио и окрестностях прогнозировалось до 23 тысяч жертв и экономический ущерб в 95 трлн иен (около 613 млрд долларов).

Напомним, 9 ноября у берегов Японии произошло небольшое землетрясение. Эпицентр оказался вна глубине 10 километров. Предполагалось, что если возникнет цунами, то его отголоски скажутся на российском Дальнем Востоке, но все обошлось.