Полярное сияние и сильные магнитные бури ожидаются в Татарстане 9−10 декабря

«В то же время, погода в центральной части страны в данный момент преимущественно пасмурная, поэтому слишком рассчитывать на благоприятные условия для наблюдения было бы излишним оптимизмом. Но никто не запрещает надеяться на лучшее», — отметили в лаборатории.