Врачи и учителя стали самыми дефицитными специалистами в Крыму

На крымском рынке труда сложилась ситуация, когда на одного кандидата приходится несколько вакансий. Об этом заявила руководитель агентства по подбору персонала Анастасия Гонтарь в эфире радио «Спутник в Крыму».
По ее словам, за последние пять лет ситуация кардинально изменилась — теперь правит кандидат, а не работодатель.
Критический дефицит специалистов наблюдается в здравоохранении: не хватает врачей узких специальностей — онкологов, кардиологов, неврологов, а также медсестер и фельдшеров.
Колоссальная нехватка кадров — в образовании. Привлечь молодых педагогов после вуза крайне сложно.
Также не хватает специалистов в туризме, строительстве, IT, промышленности и сельском хозяйстве. Эксперт прогнозирует сохранение дефицита минимум на 5−7 лет.