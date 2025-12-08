Ричмонд
Врачи и учителя стали самыми дефицитными специалистами в Крыму

Рынок труда испытывает острую нехватку кадров в ключевых отраслях.

На крымском рынке труда сложилась ситуация, когда на одного кандидата приходится несколько вакансий. Об этом заявила руководитель агентства по подбору персонала Анастасия Гонтарь в эфире радио «Спутник в Крыму».

По ее словам, за последние пять лет ситуация кардинально изменилась — теперь правит кандидат, а не работодатель.

Критический дефицит специалистов наблюдается в здравоохранении: не хватает врачей узких специальностей — онкологов, кардиологов, неврологов, а также медсестер и фельдшеров.

Колоссальная нехватка кадров — в образовании. Привлечь молодых педагогов после вуза крайне сложно.

Также не хватает специалистов в туризме, строительстве, IT, промышленности и сельском хозяйстве. Эксперт прогнозирует сохранение дефицита минимум на 5−7 лет.