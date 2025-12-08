Вспышка высшего балла X произошла в крупнейшем комплексе пятен на Солнце

На Солнце в 08:01 по Москве зарегистрирована вспышка уровня X1.1, продолжавшаяся около 15 минут и имевшая импульсный характер. Обычно такие короткие взрывы не вызывают выбросов плазмы, но на первых видео с орбиты заметны движения вещества вверх. Об этом пишут сотрудники ИКИ РАН в официальном Telegram-канале.