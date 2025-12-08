Вспышка высшего балла X произошла в крупнейшем комплексе пятен на Солнце

На Солнце в 08:01 по Москве зарегистрирована вспышка уровня X1.1, продолжавшаяся около 15 минут и имевшая импульсный характер. Обычно такие короткие взрывы не вызывают выбросов плазмы, но на первых видео с орбиты заметны движения вещества вверх. Об этом пишут сотрудники ИКИ РАН в официальном Telegram-канале.
Это может означать, что часть вещества ушла в межпланетное пространство, но вероятность её воздействия на Землю мала. Геоэффективность события предварительно оценивается как низкая.
Основной вопрос — произошел ли выброс плазмы и куда направлен. Параллельно разберемся в логике произошедшего. Агентство NOAA, ведущее в мире по изучению Солнца, на утренней карте выставило вероятности вспышек в пятнах: 4296 — 5%, 4294 — 10%, 4298 — 1%. Сработала одна из наименее вероятных вспышек.
