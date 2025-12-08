Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вспышка высшего балла X произошла в крупнейшем комплексе пятен на Солнце

Крупнейший в году комплекс пятен на Солнце начал выброс магмы.

Источник: Комсомольская правда

На Солнце в 08:01 по Москве зарегистрирована вспышка уровня X1.1, продолжавшаяся около 15 минут и имевшая импульсный характер. Обычно такие короткие взрывы не вызывают выбросов плазмы, но на первых видео с орбиты заметны движения вещества вверх. Об этом пишут сотрудники ИКИ РАН в официальном Telegram-канале.

Это может означать, что часть вещества ушла в межпланетное пространство, но вероятность её воздействия на Землю мала. Геоэффективность события предварительно оценивается как низкая.

Основной вопрос — произошел ли выброс плазмы и куда направлен. Параллельно разберемся в логике произошедшего. Агентство NOAA, ведущее в мире по изучению Солнца, на утренней карте выставило вероятности вспышек в пятнах: 4296 — 5%, 4294 — 10%, 4298 — 1%. Сработала одна из наименее вероятных вспышек.

Ранее KP.RU опубликовал прогноз магнитных бурю с 8 по 14 декабря. Как громадные пятна на Солнце отразятся на геомагнитной обстановке.