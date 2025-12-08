Мороженую рыбу вновь поставили из Таганрога в Азербайджан

С 24 по 28 ноября 2025 года в Таганроге на экспорт в Азербайджан оформили 40 тонн мороженой рыбы. Об этом сообщают в управлении Россельхознадзора.
— Качество и безопасность подтвердили после лабораторных исследований в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», — говорится на сайте надзорного ведомства.
Разрешение на вывоз товара выдали в системе «Аргус». Добавим, экспортер мороженой рыбы находится в списке российских предприятий, прошедших ветеринарно-санитарную проверку на соответствие требованиям страны-импортера.
