NYT: из США депортировали десятки граждан Ирана, РФ и ряда арабских стран

Также в октябре министерство внутренней безопасности США сообщило, что с момента возвращения в Белый дом Дональда Трампа из страны было депортировано более 527 тысяч человек. Отмечалось, что к концу первого года президентского срока Трампа из Соединённых Штатов могут выслать около 600 тысяч человек.