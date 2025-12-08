Ричмонд
NYT: из США депортировали десятки граждан Ирана, РФ и ряда арабских стран

Около 50 граждан Ирана, РФ и некоторых арабских стран были высланы из США на самолёте, который направился в Египет и Кувейт.

Источник: Аргументы и факты

Приблизительно 50 граждан Ирана, России и некоторых арабских стран были выдворены из США, для чего был использован чартерный рейс, написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двоих осведомлённых иранских чиновников.

Их депортировали 7 декабря.

«Самолёт, на котором находились около 50 граждан Ирана и депортируемых лиц (родом — прим. ред.) из арабских стран и России, вылетел из аэропорта “Меса” в Аризоне …» — сказано в публикации.

Согласно графику, воздушное судно должно было сделать остановки в Египте и Кувейте. Один из собеседников газеты рассказал, что граждане РФ и арабских государств выйдут из самолёте в Каире.

Напомним, в конце октября глава Белого дома Дональд Трамп согласовал снижение лимита на прием беженцев до рекордно низкого уровня в 7,5 тысяч человек на следующий финансовый год, который начинается в США 1 октября. Квота была уменьшена в 16,5 раза.

Также в октябре министерство внутренней безопасности США сообщило, что с момента возвращения в Белый дом Дональда Трампа из страны было депортировано более 527 тысяч человек. Отмечалось, что к концу первого года президентского срока Трампа из Соединённых Штатов могут выслать около 600 тысяч человек.

18 ноября Государственная пограничная служба Украины проинформировала, что из США выдворили 50 украинских граждан. Они были лишены американского гражданства и переданы властям Украины.

