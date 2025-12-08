В Челябинске уборочная техника будет уходить с дорог в часы пик

В Челябинске в утренний час пик 8 декабря улицы не убирали от снега.
— В 6:30 мы снимали технику, чтобы пропустить машины на работу, чтобы не допускать излишних пробок, — объяснил вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев. — С 9 утра техника становится в колонны.
По словам Дмитрия Агеева, в понедельник днем со снегом будут бороться 130 спецмашин и 288 дорожных рабочих. В районах города дополнительно выставят 102 единицы техники и 274 рабочих. Ближайшей ночью максимальное количество снега надеются вывезти на свалку.
Мэр Алексей Лошкин поддержал идею убирать снег в ночное время и поручил в вечерний час пик также прервать работу уборочных машин.
— Люди поедут домой. Дорожная техника мешать на проездах не должна. Представьте, если в условиях снегопада подрядчик перекроет еще одну полосу. Это же застопорит движение, — заявил глава города.