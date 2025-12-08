Shot: Хакеры взломали главный сервер одесского морского порта

Ранее пророссийские хакерские группировки KillNet и Beregini получили доступ к данным более семи миллионов клиентов шести крупнейших страховых компаний Украины. Среди данных оказались сведения о физических и юридических лицах, грин-карты, страховые договоры и другие документы.