Shot: Хакеры взломали главный сервер одесского морского порта

Хакеры взломали порты Одессы и Николаева. Получена вся секретная документация и записи с камер наблюдения. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.
В руки хакеров попали документация администрации порта, а также информация об ответственном за охранное обеспечение крупнейшего порта на Украине.
— На территории портов обнаружили также распечатанные фото, предположительно, машин с номерами сотрудников украинского ТЦК. Так некоторые работники портов избегали мобилизации, — передает Telegram-канал.
Ранее пророссийские хакерские группировки KillNet и Beregini получили доступ к данным более семи миллионов клиентов шести крупнейших страховых компаний Украины. Среди данных оказались сведения о физических и юридических лицах, грин-карты, страховые договоры и другие документы.
Российская хакерская группировка KillNet также сообщила о получении доступа к конфиденциальным данным «Крымско-татарского ресурсного центра»*.
*Признан нежелательной организацией на территории РФ.