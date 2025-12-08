Ричмонд
Рейс из Минска в Санкт-Петербург задержали из-за ситуации в аэропорту «Пулково»

Росавиация сообщила о задержках в аэропорту «Пулково», затронувший белорусские рейсы.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что 8 декабря был задержан вылет рейса из Минска в аэропорт Санкт-Петербурга «Пулково», а также ряда других рейсов, сообщил ТАСС.

Причиной стало введение временных ограничений на обслуживание рейсов в санкт-петербургском аэропорту. Утром в «Пулково» ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области.

На онлайн-табло Национального аэропорта «Минск» также отобразили информацию о задержке рейсов в Санкт-Петербург. Например, не вылетел по расписанию самолет «Белавиа», который должен был взлететь в Минске в 8.30. В течение дня у «Белавиа» в расписании стоят еще два рейса в «Пулково» с вылетом в 13.10, а также 17.50.

По данным Росавиации, в 08.42 по минскому времени ограничения в «Пулково» были сняты.

Тем временем «Белинвестбанк» предупредил белорусов о некорректном отображении баланса карт.

И мы писали, что стоимость получения водительских прав может повыситься в Беларуси.

