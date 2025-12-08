Володин: в электронных школьных дневниках услуги должны быть бесплатными

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости обеспечения бесплатного доступа ко всем услугам в электронных школьных дневниках.
Володин отметил, что родители выражают недовольство из-за необходимости приобретать подписку для использования мобильного приложения, которое они считают более удобным по сравнению с веб-версией. Он также обратил внимание на то, что некоторые учебные материалы предоставляются только за дополнительную плату, что, по его мнению, недопустимо.
«Все услуги в электронных дневниках должны быть бесплатными», — написал Володин в своем канале в мессенджере Max.
