Володин: в электронных школьных дневниках услуги должны быть бесплатными

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал недопустимыми платные услуги в электронных школьных дневниках.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости обеспечения бесплатного доступа ко всем услугам в электронных школьных дневниках.

Володин отметил, что родители выражают недовольство из-за необходимости приобретать подписку для использования мобильного приложения, которое они считают более удобным по сравнению с веб-версией. Он также обратил внимание на то, что некоторые учебные материалы предоставляются только за дополнительную плату, что, по его мнению, недопустимо.

«Все услуги в электронных дневниках должны быть бесплатными», — написал Володин в своем канале в мессенджере Max.

Ранее Вячеслав Володин рассказал о законах и нормативных изменениях, которые вступили в силу в России в декабре.

Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
