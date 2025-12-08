В Красноярском крае утвердили рост тарифов на эвакуацию автомобилей

В Красноярском крае утвердили рост тарифов на эвакуацию машин на три года вперёд. Об этом сообщили в региональном министерстве тарифной политики.
Стоимость возврата автомобиля со штрафстоянки в Красноярском крае будет ежегодно повышаться, начиная с 2026 года. Министерство тарифной политики региона утвердило базовые тарифы на принудительную эвакуацию и хранение задержанных транспортных средств на трёхлетний период. Приказ, подписанный министром Александром Ананьевым, вступает в силу с 1 января 2026 года.
Ключевым нововведением стала ежегодная индексация тарифов, а также появление новой, третьей категории для транспорта массой от 2,5 до 5 тонн. Цены будут расти для всех автомобилистов.
Так, для легкового автомобиля (до 2,5 тонн) базовая плата составит 3 551 рубль в 2027 году и 3 693 рубля в 2028 году. А для грузового автомобиля массой свыше 5 тонн эвакуация в 2028 году обойдётся уже в 23 463 рубля.
Помимо этого, вырастут почасовая ставка за хранение на штрафстоянке и тариф за транспортировку (на 1−2 рубля ежегодно).
Новое повышение происходит на фоне общего роста фискальной нагрузки на автовладельцев в регионе. Напомним, предыдущий рост тарифов на эвакуацию вступил в силу 1 февраля 2025 года, а с 2027 года жители края начнут платить по повышенным ставкам транспортного налога.
Ранее сообщалось о расширении льгот для участников СВО в Красноярском крае.