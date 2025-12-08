В Красноярском крае утвердили рост тарифов на эвакуацию автомобилей

Так, для легкового автомобиля (до 2,5 тонн) базовая плата составит 3 551 рубль в 2027 году и 3 693 рубля в 2028 году. А для грузового автомобиля массой свыше 5 тонн эвакуация в 2028 году обойдётся уже в 23 463 рубля.