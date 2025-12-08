Пермяк взыскал с автодилера деньги за затянувшийся на 115 дней ремонт авто

Житель Перми взыскал с автодилера компенсацию за ремонт нового авто, который затянулся на 115 дней, сообщает краевое ГУФССП.
Происшествие случилось с жителем краевой столицы после покупки китайского пикапа Great Wall KingКong Poer. Мужчина приобрёл машину за 3,29 миллиона рублей и почти сразу после покупки заметил, что с автомобилем что-то не так. Проблема оказалась с коробкой передач и неисправностями, которые стали систематически проявляться.
Автодилер три раза забирал автомобиль и проводил диагностику, но итогом всегда было заключение о том, что при тест-драйве проблем не было обнаружено. Доказать, что коробка переключения передач неисправна, удалось лишь после экспертизы, на которой настоял владелец авто.
«Только после этого был произведён слесарный внутренний сервис, по результатам которого коробку передач полностью заменили. Таким образом, просрочка исполнения гарантийных обязательств составила 115 дней», — рассказывает ГУФССП по Пермскому краю.
Мужчина потребовал с продавца компенсацию за затянувшийся ремонт. Дилер выплатил 100 тысяч рублей, а ещё 360 тысяч были назначены судом. Взысканием последней суммы занялись судебные приставы по Ленинскому и Индустриальному районам города.
После предупреждения и ареста счетов автомобильный дилер не стал затягивать с выплатой и вся сумма поступила на счета ведомства, а позже и пермяка.