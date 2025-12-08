Пермяк взыскал с автодилера деньги за затянувшийся на 115 дней ремонт авто

Автодилер три раза забирал автомобиль и проводил диагностику, но итогом всегда было заключение о том, что при тест-драйве проблем не было обнаружено. Доказать, что коробка переключения передач неисправна, удалось лишь после экспертизы, на которой настоял владелец авто.