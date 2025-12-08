Малышева рассказала о продукте, который смертельно опасен для человека

Ранее Елена Малышева назвала три симптома, которые указывают на мочекаменную болезнь. Уролог Алексей Морозов также порекомендовал принять спазмолитики и полежать в горячей ванне при появлении этих симптомов. Также телеведущая перечислила тревожные признаки, которые требуют срочного обращения к специалисту при насморке.