В омской области 110 фермеров засевали свои земли непроверенными семенами

Более 110 омских аграриев получили предостережения Россельхознадзора за посев семян без документов о качестве. С начала текущего года закон нарушили 110 сельхозпроизводителей региона.
Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области проанализировали данные, внесенные в Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Семеноводство». Мониторинг показал, что с начала текущего года 110 сельхозпроизводителей региона использовали для посева семена без документов, удостоверяющих их сортовые и посевные качества.
При этом, согласно закону «О семеноводстве», весь семенной материал, предназначенный для воспроизводства, подлежит обязательной проверке. Отсутствие подтвержденных показателей качества является нарушением законодательства. По фактам выявленных несоответствий хозяйствующим субъектам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.