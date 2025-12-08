В омской области 110 фермеров засевали свои земли непроверенными семенами

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области проанализировали данные, внесенные в Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Семеноводство». Мониторинг показал, что с начала текущего года 110 сельхозпроизводителей региона использовали для посева семена без документов, удостоверяющих их сортовые и посевные качества.