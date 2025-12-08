Вспышка высочайшего класса X произошла на Солнце

6 декабря в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН также сообщили о двух вспышках предпоследнего класса М, которые произошли на Солнце. По данным специалистов, взрывы случились в области 4299 в центре диска после нескольких дней молчания.