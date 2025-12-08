Вспышка высочайшего класса X произошла на Солнце

Специалисты зафиксировали солнечную вспышку высочайшего класса Х. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
— 8 декабря в 0:01 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4298 (S14W51) зарегистрирована вспышка Х2.1 продолжительностью 15 минут, — цитирует заявление ТАСС.
Кроме того, в ночь на понедельник случились две вспышки класса М — М2.5 и М2.1.
6 декабря в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН также сообщили о двух вспышках предпоследнего класса М, которые произошли на Солнце. По данным специалистов, взрывы случились в области 4299 в центре диска после нескольких дней молчания.
Главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее сообщал, что утром 1 декабря на Солнце зафиксировали мощную вспышку самого высокого класса Х. При этом энергия вспышки составила Х1,95 балла, а пик наблюдался в 5:49 по московскому времени.
В декабре прогнозируются сильные магнитные бури. Метеочувствительные люди могут ощутить недомогание, также могут обостриться хронические заболевания. Россиянам дали 10 практических советов, как облегчить состояние во время магнитных бурь.