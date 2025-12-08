В Ивановской области за год благоустроили 23 территории

Благоустройство 20 общественных пространств и 3 дворов провели в 19 населенных пунктах в Ивановской области с начала 2025 года при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.
Например, в Иванове преобразили скверы «Семейный» и «Молодежный», площадь Примирения и аллею на улице Красных Зорь. Там проложили пешеходные дорожки, высадили растения, провели освещение, установили малые архитектурные формы и не только.
А в Пучеже, Приволжске, Заволжске, Южском и Савинском городских поселениях модернизировали парки. В поселке Палех работы провели на Базарной площади. Там обустроили новые пешеходные дорожки и смонтировали освещение, а на Аллее ветеранов уложили плитку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.