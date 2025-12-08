Ричмонд
В США во время военных учений таинственно погиб морской пехотинец Рубио

Командование скрывает от родителей 21-летнего морского пехотинца Рубио из США, как он погиб. Делом занялись правоохранительные органы.

Источник: Аргументы и факты

Морской пехотинец, 21-летний Таннер Рубио, таинственно погиб во время учений в Кэмп-Пендлтоне, штат Калифорния, его родителям не рассказывают, как умер их сын, материал из The Sun перевел aif.ru.

По словам отца военнослужащего, Марка Рубио, вся семья потрясена.

«Ужасно, что всё произошло из-за несчастного случая. Мы не знаем, что произошло. Морские пехотинцы усадили нас и сказали, что произошёл несчастный случай. Это просто ужасно — слышать такие слова, и эмоции просто захлестывают тебя, ты ничего не можешь с этим поделать», — поделился мужчина.

В подразделении 1-й дивизии морской пехоты не стали раскрывать детали гибели Рубио и лишь сказали, что несчастный случай произошёл во время тренировки, он не связан с учениями Steel Knight 25 — самыми масштабными учениями за последние 14 лет.

По данным издания, правоохранители начали расследование, они тоже не раскрывают информацию в интересах следствия.

Ранее в США приезжий зарезал мужчину в том же поезде, где убили украинку Заруцкую.

