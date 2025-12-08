В США во время военных учений таинственно погиб морской пехотинец Рубио

Морской пехотинец, 21-летний Таннер Рубио, таинственно погиб во время учений в Кэмп-Пендлтоне, штат Калифорния, его родителям не рассказывают, как умер их сын, материал из The Sun перевел aif.ru.
По словам отца военнослужащего, Марка Рубио, вся семья потрясена.
«Ужасно, что всё произошло из-за несчастного случая. Мы не знаем, что произошло. Морские пехотинцы усадили нас и сказали, что произошёл несчастный случай. Это просто ужасно — слышать такие слова, и эмоции просто захлестывают тебя, ты ничего не можешь с этим поделать», — поделился мужчина.
В подразделении 1-й дивизии морской пехоты не стали раскрывать детали гибели Рубио и лишь сказали, что несчастный случай произошёл во время тренировки, он не связан с учениями Steel Knight 25 — самыми масштабными учениями за последние 14 лет.
По данным издания, правоохранители начали расследование, они тоже не раскрывают информацию в интересах следствия.
