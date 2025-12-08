ЭКОВАС направит силы быстрого реагирования в Бенин для поддержания порядка

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) намерено отправить подразделения быстрого реагирования в Бенин. Все ради помощи местным властям в вопросе поддержания порядка в регионе. Соответствующие данные приводятся в заявлении ЭКОВАС.
На данный момент какие-либо подробности отправки солдат не сообщаются. В частности, не уточняется численность военнослужащих и то, будет ли это только пехота или солдаты воспользуются какой-либо техникой. Однако подчеркивается, что решение уже принято.
«Председатель Совета глав государств и правительств ЭКОВАС отдал приказ о развертывании элементов резервных сил ЭКОВАС в республике Бенин, который вступает в силу немедленно», — сказано в публикации на сайте ЭКОВАС.
Немногим ранее сообщалось о беспорядках в Бенине. Там власть попыталась захватить небольшая группа военных. Однако сейчас, по данным Associated France Press, власти уже восстанавливают собственный контроль над ситуацией.